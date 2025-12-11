Центробанк запустил механизм реабилитации клиентов, попавших в базу аферистов

Центробанк и МВД России запустили механизм реабилитации клиентов, счета которых заблокировали из-за подозрений в мошеннических операциях. Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, передал ТАСС .

«Могу сказать, что совсем недавно мы с коллегами из МВД запустили определенную процедуру так называемой реабилитации», — сказал он.

Директор департамента уточнил, что этот механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты. Уваров добавил, что в основном в Центробанк России обращаются молодые люди от 15 до 24 лет, до тысячи таких человек ежедневно.

Ранее стало известно, что Центробанк введет обязательное требование для банков — привязать счета россиян к ИНН.