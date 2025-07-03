Центробанк захотел ограничить срок действия истекших карт

Банк России планирует ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком. Об этом РБК сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

«Потому что, во-первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем-то, необходимость в этом в текущих условиях отпадает», — отметила она.

Представитель ЦБ добавила, что в рамках борьбы с аферистами срок действия карты является одним из элементов, который препятствует онлайн-мошенничеству.

Ранее сообщалось, что Центробанк России намерен ввести ограничение на оборот банковских карт в рамках борьбы с дропперством. Уже осенью число карт, оформленных на одного человека, могут ограничить до 20.