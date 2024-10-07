Центробанк выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец»

Центробанк выпустил золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 100 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монета размером 30 миллиметров в диаметре имеет 999-ю пробу. На реверсе изобразили Георгия Победоносца, который поражает копьем змея. Тираж монеты — 100 тысяч экземпляров, при необходимости ей можно будет расплатиться так же, как и любой обычной.

Ранее Центробанк выпустил памятные монеты в честь 50-летия со дня выхода мультфильма «Ежик в тумане», назвав это данью уважения режиссеру Юрию Норштейну.

В феврале в Великобритании на аукцион выставили двухфунтовую монету с редкой ошибкой. Во время чеканки на нее забыли нанести стоимость. Начальная цена была гораздо выше номинальной — 1,2 тысячи фунтов.