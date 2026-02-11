Центробанк утвердил схему отказа от мошеннических переводов

Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит клиенту отказаться от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Судя по рекомендациям, банки должны принимать заявления от клиентов, которые не хотят оставлять у себя такие средства. Подать его можно в отделении, по телефону или через онлайн-банк. В обращении клиенту нужно указать номер запроса по операции, совершенной без добровольного согласия.

После получения заявления банк, как следует из алгоритма, должен провести возврат: отменить зачисление и вернуть сумму операции на счет отправителя — физического лица, а затем обеспечить перечисление этих денег пострадавшему клиенту кредитной организации. Информацию о таком случае финансовая организация также должна передать в Банк России.

Ранее в Госдуме предложили повторно идентифицировать банковских клиентов в тех случаях, когда используется номер телефона. Причиной для таких мер назвали защиту от мошенников.