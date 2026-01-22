Банки могут обязать повторно идентифицировать россиян: зачем это нужно

Банки следует обязать в некоторых случаях повторно проводить идентификацию личности клиентов. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Он направил обращение с предложением министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Согласно документу, повторную идентификацию банковских клиентов предлагается проводить в тех случаях, когда используется номер телефона.

Парламентарий напомнил о ситуации, когда злоумышленники оформили на многодетную учительницу из Подмосковья кредит без ее ведома. Основанием для доступа к банковскому сервису стал номер телефона, договор по которому педагог давно расторгла.

«В дальнейшем мошеннические действия привели к образованию задолженности, начислению процентов, передаче дела в ФССП и аресту всех банковских счетов, в результате чего гражданка фактически осталась без средств к существованию», — уточнил Хамитов.

Он призвал устранить уязвимость действующих цифровых механизмов идентификации в тех случаях, когда неактуальный номер телефона используется как ключевой идентификатор личности.

«Реализация данной меры позволит существенно снизить риски мошенничества, защитить добросовестных граждан и повысить доверие к цифровым финансовым и государственным сервисам, развитие которых является одним из приоритетов государственной политики», — добавил депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об идее установки самозапрета на платежи в компьютерных играх. По его мнению, реализация этой меры поможет уберечь подростков от излишних трат и действий мошенников.