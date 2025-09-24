Центробанк учтет влияние повышения НДС на инфляцию

Банк России пообещал учесть краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ЦБ.
В организации отметили, что инициатива Минфина о повышении налога на добавленную стоимость в России не отразится на инфляции при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному дефициту бюджета в 2026 году.
«При этом мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября», — добавили в Центробанке.