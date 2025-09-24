Повышение ставки НДС до 22% станет большим испытанием для малого бизнеса

Предложение повысить ставку НДС до 22% и одновременно снизить порог упрощенной системы налогообложения с 60 до 10 миллионов рублей может стать серьезным испытанием для малого бизнеса. Об этом 360.ru сообщила кандидат экономических наук Наталья Арсеньева.

По ее словам, рост НДС почти неизбежно приведет к повышению цен, пусть и не резкому, а «растянутому» во времени. Однако для маленьких компаний это означает рост издержек, усложнение налогового администрирования и риски снижения оборотов.

«Особенно уязвимы розничные магазины, кафе, сфера услуг и индивидуальные предприниматели с невысокой маржинальностью», — сказала Арсеньева.

При этом сохранение льготной ставки 10% для социально значимых товаров и лекарств позволит удержать рост цен на базовую корзину в умеренных пределах. Дополнительные социальные выплаты и материнский капитал могут частично поддержать спрос в отдельных сегментах.

«Поддержка бизнеса в этих условиях может заключаться в ускоренном возврате НДС, субсидиях на цифровизацию и бухгалтерское сопровождение, а также в доступе к льготному кредитованию. Без таких мер нагрузка на малые компании будет слишком высока», — отметила собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость может вырасти с 20 до 22%. Предложение об этом есть в бюджетном пакете законопроектов, подготовленном Минфином.