Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России принял решение по ключевой ставке 14 февраля. Регулятор сохранил ее на уровне 21% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — пояснил регулятор.

Также в Центробанке отметили, что охлаждение кредитной активности стало более выраженным. Склонность населения к сбережению показала рост.

По прогнозам регулятора, в 2025 году годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% с учетом жесткой денежно-кредитной политики, а в 2026 году вернется к 4,0%.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров рассказал, что цикла снижения ставки не стоит ждать раньше лета 2025 года. Аналитик предположил, что он может начаться в июне. По его словам, ставка в среднем за год достигнет 19,5%.