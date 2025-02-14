Снижать еще рано? Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года
Еще в декабре прошлого года глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что в феврале регулятор будет принимать одно из двух возможных решений относительно ключевой ставки — она либо сохранится на уровне 21%, либо повысится. По словам аналитиков, к февралю 2025 года у ЦБ действительно не появилось причин для снижения ставки.
Заседание ЦБ 14 февраля
Первое заседание регулятора в этом году пройдет 14 февраля. На нем, как ожидается, рассмотрят и вопрос об уровне ключевой ставки.
Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин в беседе с РБК предположил, что она останется на нынешнем уровне. Ни для снижения, ни для повышения сейчас нет аргументов.
«Снижать ставку еще рано, потому что не наблюдается устойчивого замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий. Повышать ставку сейчас нет никакого смысла», — сказал он.
Однако Сусин не исключил, что в дальнейшем ставка все-таки может подняться. По его словам, оценивать ситуацию можно будет ближе к весне.
«Тогда будет понятно, как отреагирует кредитование на период, когда бюджет будет становиться более осторожным в своих расходах», — пояснил специалист.
Мнение о том, что «ключ» сохранится на отметке в 21%, выразил и старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Он отметил, что данные по инфляции и кредитованию на сегодняшний день слишком противоречивы для перемен.
Жесткая риторика Центробанка
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев подчеркнул, что риторика Центробанка в любом случае будет жесткой, чтобы рынок оставался готовым к различному развитию событий.
«Иначе ожидания на скорый разворот ставки могут привести к досрочному смягчению денежно-кредитных условий. Чтобы этого не произошло, ЦБ важно убедить рынок в том, что ставки будут сохранять на высоком уровне в течение длительного времени», — указал он.
Когда понизят ключевую ставку
Цикла снижения ставки не стоит ждать раньше лета 2025 года, сказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
«В базовом сценарии ожидаем, что цикл снижения ставки начнется в июне, при этом ставка достигнет 16% на конец года и 19,5% в среднем за год», — предположил эксперт.
Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что жесткая денежно-кредитная политика способна сдерживать высокую инфляцию, выше порога в 10% — даже по негативным прогнозам в 2025 году уровень инфляции не должен превышать этого показателя.
«Наша же текущая инфляция по большей части определяется валютным курсом, а он — экспортом и импортом, которые, в свою очередь, во многом зависят от развития ситуации в мире», — заключил Прокудин.