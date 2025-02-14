Снижать еще рано? Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года

Еще в декабре прошлого года глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что в феврале регулятор будет принимать одно из двух возможных решений относительно ключевой ставки — она либо сохранится на уровне 21%, либо повысится. По словам аналитиков, к февралю 2025 года у ЦБ действительно не появилось причин для снижения ставки.

Заседание ЦБ 14 февраля

Первое заседание регулятора в этом году пройдет 14 февраля. На нем, как ожидается, рассмотрят и вопрос об уровне ключевой ставки.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин в беседе с РБК предположил, что она останется на нынешнем уровне. Ни для снижения, ни для повышения сейчас нет аргументов.

«Снижать ставку еще рано, потому что не наблюдается устойчивого замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий. Повышать ставку сейчас нет никакого смысла», — сказал он.

Однако Сусин не исключил, что в дальнейшем ставка все-таки может подняться. По его словам, оценивать ситуацию можно будет ближе к весне.

«Тогда будет понятно, как отреагирует кредитование на период, когда бюджет будет становиться более осторожным в своих расходах», — пояснил специалист.

Мнение о том, что «ключ» сохранится на отметке в 21%, выразил и старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Он отметил, что данные по инфляции и кредитованию на сегодняшний день слишком противоречивы для перемен.

Жесткая риторика Центробанка