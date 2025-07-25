Центробанк снизил ключевую ставку до 18%

Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе .

Банк России также отметил, что будет принимать дальнейшие решения, исходя из устойчивости замедления инфляции, с тем чтобы в 2026 году привести ее к намеченной цели в 4%.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — заключили в регуляторе.

Следующее заседание, на котором примут решение по ключевой ставке, состоится 12 сентября.

В начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что замедление инфляции откроет путь к снижению ставки, но до предельного уровня годового показателя пока еще далеко, не говоря уже о таргете в 4%.