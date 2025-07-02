Набиуллина констатировала замедление инфляции и заявила о новых вызовах

Замедление инфляции в российской экономике оказалось выше прогнозов, но до предельного уровня годового показателя пока еще далеко, не говоря уже о таргете в 4%. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе, организованном регулятором.

Она отметила, что сейчас перед экономическим сектором стоит достаточно сложная задача: найти способы для продолжения снижения инфляции, не допустить переохлаждения экономики и вернуться к темпам роста.

«Все сигнализирует о замедлении роста деловой активности, но с очень высоких темпов, которые были в 2023–2024 годах. Если эти индикаторы просигнализируют о более быстром замедлении экономики, инфляция снизится ниже цели. Это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы, например, прогнозировали»», — привел заявление Набиуллиной ТАСС.

Руководитель регулятора отметила, что российская экономика уже сталкивалась с ситуацией замедления после бурного роста, но впервые это связано не с внешним шоковым воздействием, а с плавным переходом, в котором сейчас важно удержать равновесие.

«Мы должны выйти на сбалансированные темпы роста. Но реальный выбор в том, как это будет происходить, — с высокой инфляцией или низкой. На этот выбор мы можем повлиять», — сказала Набиуллина.

О вероятном снижении ключевой ставки более чем на один базисный пункт в минувший понедельник, 30 июня, заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин. Он подчеркнул, что инфляция действительно начала снижаться и шанс на выход к показателю в 4% к 2026 году реален. Но окончательное решение по ключевой ставке на июльском заседании совет директоров примет, ориентируясь на последние данные в экономике.