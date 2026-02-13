Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5% годовых

Центробанк по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России отметил, что экономика возвращается к сбалансированному росту. Базовый сценарий на 2026 год предусматривает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых, благодаря чему инфляцию удастся снизить до 4,5-5,5%.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировали на 20 марта.

Накануне лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Центробанк снизить ставку, заявив, что российская экономика задыхается от непомерной финансовой и долговой нагрузки. Он отметил, что последствия могут быть еще хуже, если срочно не принять меры.