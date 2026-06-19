Центробанк рассматривал три варианта ключевой ставки — 14%, 14,25% и 14,5% — и к каждому имел свои весомые аргументы. Об этом рассказала на пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина .

«Ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений», — подчеркнула она.

Набиуллина добавила, что экономическая активность увеличивается, подорожало сырье. При этом денежно-кредитные показатели требуют пристального внимания, а риски разгона инфляции растут.

Центробанк по итогам заседания снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25%). Теперь она составляет 14,25%. Следующее заседание на эту тему пройдет 24 июля.