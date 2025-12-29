Центробанк раскрыл детали дискуссии о последнем снижении ключевой ставки

Декабрьское снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 16% совет директоров Банка России принял по результатам дискуссии. Его детали пресс-служба регулятора раскрыла в опубликованном резюме.

В ходе обсуждения участники разделились на три группы: первая предлагала снизить ставку на 50 базисных пунктов до 16,5%, вторая — предлагала пойти на более серьезный шаг и опустить коэффициент сразу до 15,5%, третья — ратовала за сохранение ставки на прежнем уровне.

По итогам изучения данных о ситуации в экономике, инфляционных рисках, включая ожидания россиян, положения банковского сектора и рынка труда участники проголосовали за снижение ставки до 16,5%.

Они пояснили, что пространство для дальнейшего снижения коэффициента еще есть, а оставлять его на прежнем уровне дом марта (когда пройдет следующее заседание совета директоров) опасно из-за замедления роста экономики и от эффекта повышения НДС.

Сторонники более резкого снижения ключевой ставки заявили о снижении инфляционного давления в ноябре, а также отмечали, что поможет бизнесу получить более выгодные кредиты.

Желающие сохранить ставку на прежнем уровне давили на сохранившиеся проинфляционные риски и подчеркивали, что регулятору нужна пауза для решения по ключевой ставке для стабилизации цен.

Высокая ключевая ставка стала одним из факторов укрепления российского рубля, который стал самой доходной валютой 2025 года по версии агентства Bloomberg.

По подсчетам журналистов, рубль подорожал на 45% и попал в пятерку самых прибыльных активов.

Среди других факторов, повлиявших на российский рубль авторы исследования назвали снижение спроса на иностранную валюту внутри страны, переход на национальную валюту во внешних расчетах, а также продажи иностранной валюты на биржевом рынке для удержания курса.