Банкам запретили брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое кредитные организации могут брать с клиентов за переводы в пользу государства по системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября и будут распространяться на оплату услуг детских садов, секций, кружков, штрафов и налогов.
Лимит бесплатных переводов, который составляет 100 рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно пополнять свои цифровые кошельки.