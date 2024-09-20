Банкам запретили брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое кредитные организации могут брать с клиентов за переводы в пользу государства по системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября и будут распространяться на оплату услуг детских садов, секций, кружков, штрафов и налогов.

Лимит бесплатных переводов, который составляет 100 рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно пополнять свои цифровые кошельки.

В конце мая Центробанк предложил расширить для физлиц максимальный лимит одной операции в СБП с одного миллиона до 30 миллионов рублей при переводе между своими счетами в разных банках.