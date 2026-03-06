Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты в России сохранятся еще на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Регулятор продлил ограничительные меры до 9 сентября. Такое решение приняли в связи с введенными против России санкциями, запрещающими финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

Для граждан, счет или вклад которых открывался до 9 марта 2022 года, сохранится лимит на снятие валюты, он составляет не более 10 тысяч рублей. Деньги, размещенные после этой даты, выдаются в рублях по курсу банка.

Ранее на ежегодной встрече кредитных организаций глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала создание Единого реестра банковских карт. Он появится в 2027 году. Благодаря этой системе новый клиент будет видеть, сколько у него карт в других кредитных организациях. Также с помощью реестра будет контролироваться соблюдение будущих лимитов.

Набиуллина добавила, что с 1 сентября в стране заработает норма по ограничению количества карт.