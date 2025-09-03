Центробанк отозвал лицензию у Таврического Банка

Центробанк аннулировал разрешение на проведение банковских операций у Таврического Банка. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте регулятора.

«В связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации Советом директоров Банка России было принято решение прекратить План участия государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка», — заявили в ЦБ.

Регулятор отметил, что в текущей ситуации появилось основание для аннулирования у банка разрешения на ведение банковской деятельности в связи с абсолютной потерей капитала. Решение приняли 3 сентября.

Таврический Банк был 60-м в списке банковской системы страны по величине активов. Полномочия его исполнительных органов приостановили.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка. Организация занимала 177-е место в российской банковской системе по размеру активов.