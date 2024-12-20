Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%

Ключевая ставка Центрального банка России сохранилась на уровне 21%. Такое решение принял совет директоров финансового регулятора на последнем заседании в 2024 году, сообщила пресс-служба ЦБ.

Решение совета директоров в пресс-службе объяснили существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре.

Существенное повышение ставок для заемщиков охладило кредитную активность, а жесткие меры денежной политики сформировали условия для снижения инфляции и возвращения ее к целевым показателям.

При этом негативные факторы в виде роста цен и высокого внутреннего спроса все еще оказывают влияние на экономическую ситуацию в России. За октябрь и ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 11,1% в годовом выражении, что немного ниже показателей предыдущего квартала (11,3%).

Высокий внутренний спрос и ослабление рубля привело к пересмотру годовой инфляции до 9,5%.

В ходе нового заседания Банк России оценит возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, исходя из учета дальнейшего изменения показателей уровня кредитования и роста цен.

Возвращение инфляции к целевому показателю в 4% ожидается не раньше 2026 года.

Решение совета директоров Центробанка по сохранению ключевой ставки без изменений оказалось неожиданным для многих. Финансовые аналитики прогнозировали повышение до 23 и даже 25% на фоне ноябрьского обрушения рубля и снижения мировых цен на нефть.