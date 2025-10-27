Центробанк опустил официальный курс доллара до 78,9 рублей

Официальный курс доллара на 28 октября достиг отметки в 78,9848 рубля. Об этом сообщил сайт Банка России.

Выставленный ЦБ уровень на один рубль 99 копеек ниже предыдущего показателя. Понизился и курс евро — валюта опустилась на два рубля шесть копеек, до 92,0233 рубля. Юань понизился на 24 копейки, до 11,0648 рубля.

Ранее экономист Андрей Лобода предположил, что курс доллара до конца этого года будет сильно колебаться. Он уточнил, что диапазон составит примерно от 77 до 102 рублей.

Эксперт уточнил, что рубль окреп в начале второй половины осени из-за нескольких важных факторов. По его словам, это произошло из-за тренда на снижение импорта и падения спроса на иностранную валюту, а также из-за жесткой, но эффективной денежно-кредитной политики Центробанка.

Лобода допустил, что курс доллара стабилизируется на уровне около 90 рублей за доллар до конца года.