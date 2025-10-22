Экономист Лобода обозначил широкий диапазон колебаний курса доллара в 2026 году

Экономист и топ-менеджер в сфере финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с RT обозначил широкий диапазон колебаний курса доллара в текущем году — от 77 до 102 рублей.

Лобода объяснил, что сильная позиция рубля на начало второй половины осени обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это продолжающийся тренд на снижение импорта, что уменьшает спрос на иностранную валюту. Во-вторых, Банк России продолжает проводить жесткую и эффективную денежно-кредитную политику, что поддерживает стабильность национальной валюты.

По прогнозам Лободы, если в ближайшее время не произойдет значительных негативных событий на международной политической арене, курс доллара может колебаться в диапазоне 85–86 рублей. Однако наиболее вероятным сценарием, по его мнению, является стабилизация курса доллара на уровне около 90 рублей за доллар до конца года.