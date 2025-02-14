Центробанк не рассматривал на заседании снижение ключевой ставки

Совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании рассмотрел два сценария по ключевой ставке — повышение или сохранение на уровне в 21%. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что принятый на заседании среднесрочный прогноз по ключевой ставке предусматривает как ее повышение до 22%, так и понижение до 19%.

«Мы не обсуждали снижение ставки. Мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки», — заявила Набиуллина.

Председатель Центробанка добавила, что перспектив к снижению пока нет. Она пояснила, что для постепенного снижения необходимо устойчивое замедление инфляции для выхода на целевой показатель в 4%.

«Последние данные, которые есть, и по кредитованию, и по сбережениям, и по динамике денежных агрегатов, если они станут устойчивыми, да, то возможно снижение ставки», — добавила Набиуллина.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В пресс-службе регулятора объяснили принятое решение высоким инфляционным давлением за счет дефицита предложения товаров и услуг при высоком спросе. Положительными факторами назвали охлаждение кредитования и рост сбережений россиян.