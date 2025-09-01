Снимать наличку в банкоматах стало сложнее: главное о новых правилах для россиян
Аналитик Бархота посоветовал не снимать крупные суммы в необычное время
С 1 сентября банки обязали проверять, не находится ли человек, снимающий наличные, под воздействием мошенников. О том, как обезопасить себя от блокировки банковского счета, 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
Кто станет кандидатом на блокировку
Специалист назвал новые правила революционными, так как они ударят по мошенникам сразу с нескольких направлений.
«С одной стороны, действует ограничение на снятие наличных в банкоматах, с другой — ограничение на платежи и переводы. В обоих случаях они вызваны подозрением на действия мошенников», — подчеркнул он.
Бархота объяснил, что теперь банковские системы могут посчитать странным снятие наличных в необычном месте или в слишком позднее или ранее время. Также обращать внимание будут и на сумму: если клиент, который обычно запрашивает 20 тысяч рублей, хочет получить 100 тысяч, то ситуация может вызвать вопросы и привести к заморозке счета.
«Естественно, это кандидат на блокировку в связи с подозрением на мошеннические действия», — уточнил эксперт.
По его словам, триггером для блокировки счета станет и высокая телефонная активность.
Как не попасть под ограничения
- Перед снятием наличных клиенту банка следует подумать, характерно ли для него пользоваться банкоматом в таком месте и в такое время.
- Проверить, не будет ли выглядеть странной банковская операция. Не стоит запрашивать сумму, которая намного больше привычной.
- Если что-то из вышеперечисленного все-таки выглядит необычным, лучше воспользоваться кассовым узлом.
«Человеку надо действовать очень аккуратно в текущей ситуации, потому что блокировка может действительно коснуться того, что казалось для него рутинным», — рассказал Бархота.
Эксперт уточнил, что аналогичные правила касаются и переводов.
Если это довольно крупный перевод (больше 10 тысяч рублей) незнакомому человеку, то лучше, конечно, воспользоваться каким-то альтернативным способом: QR-кодом или переводом по номеру карты с реквизитами, либо наличными.
Андрей Бархота
Эксперт финансового рынка
Он добавил, что пока непонятно, как именно будут работать механизмы, фиксирующие основания для блокировки, поэтому лучше перестраховаться и не совершать непривычных операций с деньгами.