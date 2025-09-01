Снимать наличку в банкоматах стало сложнее: главное о новых правилах для россиян

Аналитик Бархота посоветовал не снимать крупные суммы в необычное время

С 1 сентября банки обязали проверять, не находится ли человек, снимающий наличные, под воздействием мошенников. О том, как обезопасить себя от блокировки банковского счета, 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Кто станет кандидатом на блокировку

Специалист назвал новые правила революционными, так как они ударят по мошенникам сразу с нескольких направлений.

«С одной стороны, действует ограничение на снятие наличных в банкоматах, с другой — ограничение на платежи и переводы. В обоих случаях они вызваны подозрением на действия мошенников», — подчеркнул он.

Бархота объяснил, что теперь банковские системы могут посчитать странным снятие наличных в необычном месте или в слишком позднее или ранее время. Также обращать внимание будут и на сумму: если клиент, который обычно запрашивает 20 тысяч рублей, хочет получить 100 тысяч, то ситуация может вызвать вопросы и привести к заморозке счета.

«Естественно, это кандидат на блокировку в связи с подозрением на мошеннические действия», — уточнил эксперт.

По его словам, триггером для блокировки счета станет и высокая телефонная активность.