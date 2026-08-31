Центробанк изменит с понедельника на среду начало действия новой ключевой ставки

Банк России увеличит интервал между принятием новой ключевой ставки и началом ее действия. Это следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, опубликованного на сайте регулятора.

Банк России увеличит интервал между принятием новой ключевой ставки и началом ее действия. Это следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, опубликованного на сайте регулятора.

В документе указали, что заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке будут, как и раньше, проходить по пятницам. Однако в случае принятия изменений они вступят в силу не в ближайший понедельник, а в среду. В этот день будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и начинаться новый периода усреднения обязательных резервов.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку до 14,00%.Предыдущее снижение с 14,50% до 14,25% годовых прошло месяцем ранее.