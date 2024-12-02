Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов у россиян в обход суда

Центробанк и Минюст планируют ограничить возможности банков и коллекторов по взысканию долгов физических лиц в обход суда. Об этом сообщил РБК .

Согласно их предложениям, в кредитные договоры должны будут включить пункт о согласии или отказе заемщика о возможности взыскивать долг через исполнительную надпись нотариуса. Также банки обяжут информировать клиентов обо всех подробностях такого метода.

Способ взыскания через исполнительную надпись позволяет избежать долгих и тяжких судебных разбирательств и сразу передавать дело приставам. Он применяется только в банках. Нововведения связаны с многочисленными жалобами на то, как происходят подобные взыскания: должников могут лишить части пенсии или включить этот пункт в договор без ведома самого заемщика, даже «задним числом».

Ранее Минфин предложил разрешить ФНС списывать долги по налогам без судебного разбирательства.