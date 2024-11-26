Сегодня 23:43 Без суда и следствия. Долги по налогам начнут списывать со счетов россиян автоматически Экономист Петрова: взыскивание долгов по налогам без суда — это было ожидаемо 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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В России могут начать взыскивать задолженность по налогам без суда. Инициатором нововведений выступил Минфин. Эти правила позволят ФНС списывать долги с граждан без судебного разбирательства, если человек не оспорит начисление. Поправки могут вступить в силу в ноябре 2025 года. Кого затронут изменения, сколько денег это принесет бюджету и как уберечь себя от автоматического списания, выяснил 360.ru.

О чем законопроект Сейчас налоговые органы имеют право взыскивать задолженности по налогам без решения суда с юридических лиц и ИП. Пени, штрафы, страховые взносы, сборы, проценты по налогам списывают со счетов компаний и индивидуальных предпринимателей автоматически. Согласно документу, вскоре ФНС позволят делать это и в отношении физических лиц. Пока для списания налоговой задолженности нужно судебное решение.

Интересно За счет нового порядка взыскания налогов и штрафов по ним с физлиц поступления в региональные бюджеты могут достичь 22,5 миллиарда рублей. Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. За счет нового порядка взыскания налогов и штрафов по ним с физлиц поступления в региональные бюджеты могут достичь 22,5 миллиарда рублей. Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Мера взыскания налогов с физлиц без суда была ожидаема, отметила в беседе с 360.ru экономист Светлана Петрова. Налоговые органы научились взыскивать задолженность с индивидуальных предпринимателей. При этом большое количество физлиц-налогоплательщиков до какого-то момента оставались вне зоны контроля налоговых органов. «Их просто очень много, а выстроить процесс взыскания через суд очень сложно. Это мировые или районные суды, которые сильно перегружены. Из-за нехватки судей и большого количества работы иски о взыскании налогов затягивались на полгода и более. Это не способствовало пополнению бюджета», — пояснила Петрова.

Фото: РИА «Новости»

Как будет действовать новая схема взыскания долгов по налогам Новый порядок взыскания в случае одобрения законопроекта будет строиться по следующей схеме: Сначала налогоплательщику придет требование об уплате налоговой задолженности; Если гражданин не отреагирует на него, налоговая получит право взыскать необходимую сумму автоматически. Далее ФНС будет действовать исходя из суммы задолженности: Если она превышает 10 тысяч рублей, то решение о взыскании примут в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования. Также возможен другой вариант: долг взыщут не позднее 1 июля года, на 1 января которого долг составит более 10 тысяч рублей.

Если задолженность менее 10 тысяч рублей, то решение о взыскании примут до 1 июля в году, в котором исполнилось три года, как должник не заплатил долг по требованию ФНС. Гражданина проинформируют о решении о взыскании в личном кабинете налогоплательщика, на сайте «Госуслуги» или заказным письмом.

Интересно Сначала в счет уплаты налога спишут деньги с банковских карт и счетов. Если их не хватило для уплаты задолженности, то налоговая возьмется за имущество. Сначала в счет уплаты налога спишут деньги с банковских карт и счетов. Если их не хватило для уплаты задолженности, то налоговая возьмется за имущество.

Если же произошла ошибка, то налогоплательщик может направить в ФНС жалобу. В этом случае приостановят все действия налоговых сотрудников и сроки всех требований до выяснения обстоятельств. Оспорить решение налоговой можно будет и в суде.

Интересно Новое правило затронет все виды налогов, которые прописали в Налоговом кодексе. Новое правило затронет все виды налогов, которые прописали в Налоговом кодексе.

Фото: РИА «Новости»

Как новый закон повлияет на налогоплательщиков Несмотря на всю очевидную пользу нововведений, некоторые считают, что после принятия поправок граждане могут лишиться денег и имущества автоматически из-за ошибок, от которых никто не застрахован, а также злоупотреблений. «Безусловно, ошибки бывают везде. Для этих случаев в личном кабинете налогоплательщика нужно проверять хотя бы раз в год перечень налогооблагаемого имущества. Если гражданин с чем-то не согласен, он может в автоматическом режиме посылать письма в налоговую, чтобы оспорить то или иное решение. Нужно управлять ситуацией самому, а не ждать, когда ФНС возьмется за тебя лично», — считает Петрова. По ее мнению, новый закон подстегнет жителей России озаботиться вопросами налогов, если этого не произошло ранее. «К сожалению, не все физлица понимают, что налоги надо платить. Некоторые граждане думают, что если государству надо, пусть оно и взыскивает с меня эти налоги, а я пока посижу в сторонке. Теперь так уже не получится», — отметила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

После первого же автоматического взыскания люди встрепенутся и начнут заботиться о своих налогах заранее, считает собеседница 360.ru. До этого момента вряд ли большинство из должников услышат о вступлении в силу новых правил. Тогда им придется начать с основ, отметила Петрова. Россиянам нужно будет завести личные кабинеты налогоплательщиков, если их до сих пор не было, настроить все уведомления. Если письма из налоговой приходят почтой России, то следует регулярно заходить в ближайшие отделения и узнавать о «новых письмах счастья». «А чтобы их в принципе не было, платите налоги вовремя. Собственники квартир, дач, домов, земельных участков знают, что им необходимо до 1 декабря заплатить имущественный налог за 2023 год», — напомнила экономист.