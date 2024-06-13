«Центробанк — это мегарегулятор». Кремль прокомментировал ответ на санкции США

Песков: Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

Фото: РИА «Новости»

В России начали работу над стабилизацией финансового рынка и ответными мерами на санкции США против Мосбиржи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается», — сказал он.

Песков подтвердил, что в России обдумывали ответные меры. Он сказал, что они должны наилучшим образом соответствовать интересам страны.

Минфин США включил в санкционный список более 200 организаций из России и Китая, в том числе Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. В стране приостановили торги евро и долларом. Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что россияне по-прежнему смогут покупать валюту у банков-экспортеров.

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