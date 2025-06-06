Центробанк допустил новое повышение ключевой ставки

Набиуллина: ключевую ставку снова повысят, если инфляция вновь начнет расти

Чтобы инфляция продолжала снижаться, необходимо продолжать жесткие денежно-кредитные условия, однако понижать ключевую ставку при этом реально. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

«Динамика инфляции и динамика экономической активности дают нам достаточные основания для снижения ключевой ставки», — подчеркнула она.

Целью остается снизить инфляцию до 4%, добавила глава Банка России. При этом она отметила, что, если обесценивание денег снова начнет ускоряться, ключевую ставку могут повысить обратно.

Ранее финансовый консультант Алексей Родин призвал вкладывать деньги в депозиты с фиксированной ставкой или облигации вместо накопительных счетов, потому что ставки по ним могут скоро начать снижение.