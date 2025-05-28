Финансист посоветовал россиянам снимать деньги с накопительных счетов

Он отметил, что ставки по накопительным счетам ниже, чем по вкладам, и снижаются быстрее. Если вкладчик хочет сохранить доходность, стоит перевести средства на депозит с фиксированной ставкой, пока есть предложения под 15–20% годовых.

Родин уточнил, что сейчас еще можно найти выгодные варианты на срок от полугода до года. Альтернативой могут стать облигации, чья доходность сопоставима со вкладами, а продать их можно в любой момент без потери прибыли.

Эксперт добавил, что облигации скоро начнут дорожать, поэтому действовать нужно быстро. Особенно выгодны длинные гособлигации, которые вырастут в цене после снижения ключевой ставки.

Еще один вариант — паи биржевых фондов денежного рынка. Они надежны, ликвидны и приносят ежедневный доход, который не теряется при досрочном снятии средств.

Ранее экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин высказал мнение о возможном снижении ключевой ставки Центральным банком России к 2026 году. Он предположил, что ставка может уменьшиться втрое по сравнению с текущим уровнем.