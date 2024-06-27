Центробанк добавит к операции Минфина продажу валюты на 8,4 млрд рублей в день

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Во втором полугодии 2024 года Центробанк будет вести операции на рынке в интересах Минфина, соблюдая рамки бюджетного правила и добавляя к ним продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Банке России уточнили, что с начала января активно проводят операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. Ежедневный объем операций с 1 июля по 28 декабря будет определяться исходя из анонсируемых Минфином объемов покупки или продажи. ЦБ планирует выйти на продажи в 8,4 миллиарда рублей в день.

«ЦБ будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки <…> объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,40 миллиарда рублей в день», — уточнили в регуляторе.

Правительство России смягчило правило о валютной выручке для отечественных экспортеров. Теперь минимальный порог продажи составляет 60%.

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