Российским экспортерам смягчили правило о валютной выручке

Кабмин снизил порог продажи валютной выручки экспортеров до 60%

Фото: РИА «Новости»

Действующее с октября прошлого года правило для экспортных российских компаний об обязательной продаже 80% валютной выручки внутри страны пересмотрели. Как сообщила пресс-служба правительства, теперь минимальный порог полученных за продажу товаров за границу составляет 60%.

В кабмине объяснили такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным объемом валюты на внутреннем рынке. Это правило сохранится до 30 апреля 2025 года.

Смягчение правила о валютной выручке экспортеров произошло после введения США санкций против Московской биржи, где проходили основные сделки по продаже долларов и евро, а также Национального клирингового центра, который выступал посредником при заключении контракта и гарантировал их безопасность.

Центробанк объявил, что теперь все официальные курсы валют недружественных стран станут рассчитывать на основе данных по внебиржевым сделкам.

Это привело к серьезной волатильности рубля, который за несколько дней поднялся сразу на четыре пункта по отношению к доллару, а после упал, потеряв сразу три позиции.

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