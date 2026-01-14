Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли нового рекорда в 763,9 миллиарда долларов. Об этом заявили в Центробанке .

«По состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года международные резервы составили 763,9 миллиарда долларов, увеличившись на 11,3 миллиарда долларов за неделю или 1,5%», — отметили в регуляторе.

По состоянию на 19 декабря международные активы России оценивались на уровне 752,6 миллиарда долларов.

Международные резервы России — высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении правительства страны и Центробанка. Они состоят из специальных прав заимствования, монетарного золота, средств в иностранной валюте и резервной позиции в МВФ.

За 2024 год международные резервы России выросли на 1,8% и равнялись 609,1 миллиарда долларов на 1 января 2025-го.

В ноябре 2025 года стало известно, что золотой запас России за 12 месяцев вырос на рекордные 92 миллиарда долларов.