Цена популярного новогоднего салата за год увеличилась на 17%

Новогодние салаты подорожали на 14–17% за год в РФ

Новогодний стол для россиян заметно подорожал — салат «Оливье» к октябрю стоит почти на 17% больше, чем год назад. Об этом Агентству «Москва» сообщила доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко, ссылаясь на данные Росстата.

По ее расчетам примерно 1,2 килограмма «Оливье» стоит 434 рубля в среднем по России (+17% к 2024 году). Стоимость такого салата в Москве составляет 519 рублей. Другой праздничный хит — «Селедка под шубой» — вырос в цене на 13,5%. Порция на четырех человек в среднем по России составит 380 рублей, а москвичам она обойдется в 342 рубля.

Что еще подорожало к празднику

Горячее блюдо

запеченная говядина — 1897 рублей (в Москве — 2009 рублей)

свинина — 1095 рублей (в Москве — 1136 рублей)

курица — 528 рублей (в Москве — 581 рублей)

Красная икра на бутербродах

103 рубля за кусочек в среднем по России (в Москве — 111 рублей)

Холодец (1 килограмм)

626 рублей (в Москве — 731 рубль)

Фрукты, торт, конфеты

почти 1900 рублей, в Москве — более 2000 рублей.

Напитки

≈3012 рублей в среднем по России

≈3460 рублей в Москве

