Цена популярного новогоднего салата за год увеличилась на 17%

Pogiba Alexandra/news.ru
Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

Новогодний стол для россиян заметно подорожал — салат «Оливье» к октябрю стоит почти на 17% больше, чем год назад. Об этом Агентству «Москва»сообщила доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко, ссылаясь на данные Росстата.

По ее расчетам примерно 1,2 килограмма «Оливье» стоит 434 рубля в среднем по России (+17% к 2024 году). Стоимость такого салата в Москве составляет 519 рублей. Другой праздничный хит — «Селедка под шубой» — вырос в цене на 13,5%. Порция на четырех человек в среднем по России составит 380 рублей, а москвичам она обойдется в 342 рубля.

Ранее доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о ситуации на российском рынке искусственных елок.

