Цена популярного новогоднего салата за год увеличилась на 17%
Новогодние салаты подорожали на 14–17% за год в РФ
Новогодний стол для россиян заметно подорожал — салат «Оливье» к октябрю стоит почти на 17% больше, чем год назад. Об этом Агентству «Москва»сообщила доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко, ссылаясь на данные Росстата.
По ее расчетам примерно 1,2 килограмма «Оливье» стоит 434 рубля в среднем по России (+17% к 2024 году). Стоимость такого салата в Москве составляет 519 рублей. Другой праздничный хит — «Селедка под шубой» — вырос в цене на 13,5%. Порция на четырех человек в среднем по России составит 380 рублей, а москвичам она обойдется в 342 рубля.
Что еще подорожало к празднику
Горячее блюдо
- запеченная говядина — 1897 рублей (в Москве — 2009 рублей)
- свинина — 1095 рублей (в Москве — 1136 рублей)
- курица — 528 рублей (в Москве — 581 рублей)
Красная икра на бутербродах
- 103 рубля за кусочек в среднем по России (в Москве — 111 рублей)
Холодец (1 килограмм)
- 626 рублей (в Москве — 731 рубль)
Фрукты, торт, конфеты
- почти 1900 рублей, в Москве — более 2000 рублей.
Напитки
- ≈3012 рублей в среднем по России
- ≈3460 рублей в Москве
