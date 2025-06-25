Европа хочет забрать из США свои золотые запасы. Почему ЕС больше не верит гарантиям Трампа
Аналитик Голубовский: США могут не вернуть Европе ее золото из-за лизинга
В ЕС задумались о вывозе своего золота из США. Среди обеспокоенных стран — самые крупные держатели: Италия и Германия. Почему европейские партнеры больше не доверяют свою кубышку Штатам и чего они боятся — в материале 360.ru.
С инициативой вернуть золотые резервы Германии и Италии из США выступил экс-депутат Европарламента Фабио де Маси. Эти страны занимают второе и третье места в мире по объему национальных золотых запасов: 3,3 тысячи тонны у Германии и почти 2,5 тысячи тонны у Италии. Сейчас более трети этих слитков — на 245 миллиардов долларов — хранятся в Федеральной резервной системе США и приносят проценты.
Предложение де Маси прозвучало после критики американского лидера Дональда Трампа в адрес ФРС. По мнению президента, процентные ставки в стране уже должны быть существенно ниже, учитывая «отсутствие инфляции и превосходную экономику».
Почему ЕС больше не доверяет США
Аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил на стриме 360.ru с ведущей Региной Ореховой, с чем могут быть связаны изменения настроений в Европе.
«Германия давно уже хотела забрать свое золото. Долго его забирала, часть ей отдали, а часть не отдали и сказали: „Не беспокойтесь, все под надежной охраной у нас остается, если что можем прислать вам расписки, что все ваше золото лежит в целости и сохранности. Если что, можете его продать и получить доллар“. Но уже давно по рынку ходят слухи, что достаточных объемов золотых резервов у Соединенных Штатов просто нет», — отметил эксперт.
По его словам, слухи эти ходят не первый год, а с 2008-го. Появляются они из-за не всегда удачных попыток забрать золото из хранилищ США.
«Попытки забрать золото из хранилищ Соединенных Штатов наталкивались всегда на проволочки, и часто выяснялось, что возвращали не те слитки, которые были учтены. <…> Поэтому есть такое мнение, что золото, которое хранится в Штатах, давно сдано в лизинг банковской системе просто так. Это форма наличных и это большие объемы. Собрать золото быстро, чтобы вернуть обратно, не получается», — объяснил Голубовский.
Зачем США накапливают золото
По словам аналитика, в последний год в Соединенных Штатах на золото очень большой спрос, в том числе и от институциональных инвесторов. Кто за этим спросом стоит, не раскрывается.
«Но запасы золота в хранилищах находятся на очень высоком уровне, и есть мнение, что собирают необходимый объем для того, чтобы показать его при аудите Форт-Нокса (Хранилище золотого запаса США — прим. ред.)», — заключил собеседник 360.ru.
Россия создает свой рынок золота
Вместе с тем на российском финансовом рынке тоже появились новости о золоте. Петербургская международная товарно-сырьевая биржа совместно с Гознаком планирует начать торговлю с золотыми слитками уже в третьем квартале этого года. Дмитрий Голубовский уверен, что это положительная и необходимая мера.
«Это очень хорошо, потому что нам нужно создавать свой собственный рынок золота и свой собственный стандарт ценообразования. До сих пор у нас учетная цена золота Банка России отсылает нас к котировкам лондонского рынка. Но в сложившейся ситуации, которая уже существует несколько лет, это несколько неадекватно», — заявил финансовый аналитик.