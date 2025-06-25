Европа хочет забрать из США свои золотые запасы. Почему ЕС больше не верит гарантиям Трампа

В ЕС задумались о вывозе своего золота из США. Среди обеспокоенных стран — самые крупные держатели: Италия и Германия. Почему европейские партнеры больше не доверяют свою кубышку Штатам и чего они боятся — в материале 360.ru.

С инициативой вернуть золотые резервы Германии и Италии из США выступил экс-депутат Европарламента Фабио де Маси. Эти страны занимают второе и третье места в мире по объему национальных золотых запасов: 3,3 тысячи тонны у Германии и почти 2,5 тысячи тонны у Италии. Сейчас более трети этих слитков — на 245 миллиардов долларов — хранятся в Федеральной резервной системе США и приносят проценты.

Предложение де Маси прозвучало после критики американского лидера Дональда Трампа в адрес ФРС. По мнению президента, процентные ставки в стране уже должны быть существенно ниже, учитывая «отсутствие инфляции и превосходную экономику».

Почему ЕС больше не доверяет США

Аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил на стриме 360.ru с ведущей Региной Ореховой, с чем могут быть связаны изменения настроений в Европе.

«Германия давно уже хотела забрать свое золото. Долго его забирала, часть ей отдали, а часть не отдали и сказали: „Не беспокойтесь, все под надежной охраной у нас остается, если что можем прислать вам расписки, что все ваше золото лежит в целости и сохранности. Если что, можете его продать и получить доллар“. Но уже давно по рынку ходят слухи, что достаточных объемов золотых резервов у Соединенных Штатов просто нет», — отметил эксперт.