ЦБ запланировал расширить лимит одной операции для физлиц в СБП

Центробанк может расширить максимальный лимит операции для физлиц в СБП

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Банк России может расширить для физических лиц максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с одного миллиона до 30 миллионов рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках. Проект документа опубликовали на сайте регулятора.

Предполагается, что расширенный лимит будет действовать и для переводов физлиц на спецсчет оператора финансовой платформы, где бенефициаром выступает отправитель.

Проект обсудят с 28 по 30 мая. Указание должно вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее ЦБ ужесточил количественные ограничения на выдачу займов закредитованным россиянам.

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