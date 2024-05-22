ЦБ заявил о недопустимости внедрения суточных лимитов при бесплатных переводах

ЦБ: российские банки не должны вводить суточные лимиты на переводы между счетами

Банки страны не должны вводить суточные лимиты при бесплатных переводах клиента себе же. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ России.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей», — указали в регуляторе.

В Центробанке уточнили, что по закону такие переводы идут без комиссии. Регулятор призвал все российские банки в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона.

В пресс-службе ЦБ добавили, что у человека есть право перевести часть или всю сумму между своими счетами не только по реквизитам, но и через Систему быстрых платежей. Есть исключение в виде переводов непосредственно в отделениях банков и операций с использованием карт.

Закон вступил в силу с 1 мая. По нему, россияне могут переводить без комиссии до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках.

Как сообщал РБК 7 мая, Сбербанк внедрил новое правило переводов. Однако кредитная организация оставила дневной лимит в два миллиона рублей.