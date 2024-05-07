Вопреки новому закону Сбербанк сохранил дневной лимит перевода денег самому себе | 360°

Деньги 07 мая 2024, 06:25 Вопреки новому закону Сбербанк сохранил дневной лимит перевода денег самому себе Сбербанк оставил в силе дневной лимит переводов самому себе в 2 млн рублей РИА «Новости»

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В России вступил в силу закон о переводах между счетами одного и того же клиента в разных банках без комиссии на сумму до 30 миллионов рублей. Сбербанк, как и другие кредитные организации, ввел новое правило, но при соблюдении дневного лимита в два миллиона рублей, сообщил РБК.

«В „Сбербанк Онлайн“ уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме один или два миллиона рублей в сутки. <…> Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы», — заявил представитель банка.

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Он объяснил, что Сбербанк сохранил дневной лимит переводов ради минимизации рисков, в том числе связанных с мошенничеством. Повышенный порог, в два миллиона рублей, доступен клиентам с подтвержденными биометрическими данными.

Новый закон вступил в силу 1 мая. Переводы между своими счетами в разных банках сделали бесплатными при сумме не более 30 миллионов рублей в месяц.