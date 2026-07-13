ЦБ выпустит серебряную монету с портретом Ахмата Кадырова

Банк России 14 июля выпустит памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвященную первому президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монету серии «Выдающиеся личности России» выпустят к 75-летию со дня рождения политика. На оборотной стороне изображены портрет Кадырова, панорама Грозного на фоне Кавказских гор с надписью «Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров» и годы жизни — 1951–2004.

Монету изготовят из серебра 925-й пробы общим тиражом в три тысячи штук.

О планах выпуска памятной монеты Центробанк объявил в апреле текущего года. В серию «Выдающиеся личности России» также войдут писатель Михаил Салтыков-Щедрин, скульптор Степан Эрьзя и хирург Николай Бурденко.