ЦБ выпустит памятные серебряные монеты с изображением редких животных

Центробанк России анонсировал выпуск памятных серебряных монет с изображениями животных, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Серебряные монеты номиналом два рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33,0», — заявил регулятор.

На реверсе монет в рельефе и цвете нанесли изображение соответствующего редкого животного с подписью и названием.

Например, самца очковой гаги изобразили на фоне водной глади, выполненной с использованием лазерного матирования. В Банке России напомнили, что монеты являются официальным платежным средством.

Тираж каждой — пять тысяч единиц. Монеты выпустят 4 августа, помимо «Очковой гаги», среди них есть «Кавказская лесная кошка» и «Ушастая круглоголовка».

Ранее ЦБ выпустил серебряную монету, посвященную первому президенту Чечни Ахмату Кадырову.