С 1 сентября Центробанк усилит контроль за финансовыми операциями для борьбы с мошенничеством. Эксперты определили критерии, при обнаружении которых банкомат может отказать в выдаче наличных. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

В случае подтверждения одного из этих условий банк на 48 часов ограничит выдачу наличных. Среди таких критериев — нетипичное поведение при снятии средств; непривычный способ запроса на выдачу денег; изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции.

Кроме того, пользователю могут отказать в выдаче накоплений при активных финансовых операциях в течение суток после получения кредита или займа, а также при смене номера телефона для авторизации в интернет-банке. Еще один повод — подозрения на операцию без согласия клиента, добавила «ТСН24».