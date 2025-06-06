ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20% годовых

Центральный банк России по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«На заседании 6 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 20,00% годовых», — заявили в пресс-службе.

Ставка продержалась на историческом максимуме в 21% с конца октября прошлого года. На прошлом заседании в апреле Центробанк сохранил ее и пообещал принимать дальнейшие решения в зависимости от устойчивости и скорости снижения инфляционных ожиданий и инфляции в стране.

В прошлый раз ЦБ снижал ставку еще в сентябре 2022 года, доведя ее до уровня 7,5% годовых. В середине 2023 года Банк России начал повышение ставки из-за повышенных инфляционных ожиданий, быстрого роста кредитования и разогнавшейся инфляции.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку лекарством для экономики.