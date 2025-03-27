ЦБ включил «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ

Полученный статус дочернего предприятия позволит головной компании включить предложения финансовых организаций в процесс совершения сделок.

Как пояснили в пресс-службе Центробанка, финансовые платформы помогают потребителю сравнивать цены и условия сразу от нескольких продавцов, а также изучать предложения о кредитах и рассрочках от банков-партнеров и оформлять их дистанционно.

«Интерфакс» напомнил, что АО «Авито Финанс» появилось в октябре 2024 года. Тогда головная компания пояснила, что намерена встроить финансовые услуги в платформу для удобства клиентов. В компании подчеркивали, что не намерена создавать собственную банковскую структуру.

В конце февраля этого года платформа «Авито» выступила против поправок в закон об информации, информационных технологиях и связи об обязательной верификации продавцов через «Госуслуги». В пресс-службе площадки напомнили, что более половины пользователей совершают единоразовые продажи и дополнительные требования к подтверждению личности станут лишней нагрузкой.

В компании подчеркнули, что для борьбы с мошенниками уже используют большой пул инструментов, который помогает и продавцам, и покупателям обучиться правилам цифровой гигиены.