ЦБ ужесточит регулирование ипотеки ИЖС и кредитов под залог жилья

Центробанк ужесточит лимиты для двух сегментов кредитования с апреля 2026 года. Под ограничения подпадут ипотека на индивидуальное жилищное строительство и нецелевые потребительские кредиты под залог недвижимости, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Для снижения доли наиболее рискованных кредитов Банк России ужесточает МПЛ в этих сегментах кредитования на II квартал 2026 года», — сообщили в регуляторе.

В дальнейшем лимиты планируют постепенно довести до уровня, который действует для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов соответственно.

По данным ЦБ, доля рискованных кредитов в этих сегментах уже снижается. В четвертом квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой упала до 13% с 32% годом ранее. Среди нецелевых кредитов под залог недвижимости таких займов оказалось 11%.

Ранее правительство России допустило возможность снижения займов по семейной ипотеке после 1 февраля. Это может произойти из-за высоких расходов государственного бюджета на программу.