Правительство допустило снижение займов по семейной ипотеке после 1 февраля

Вступление в силу новых правил по государственной программе «Семейная ипотека» приведет к снижению объема займов на покупку жилья. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил курирующий строительный сектор вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что с 1 февраля в силу вступают новые параметры программы. Получить жилищный кредит со ставкой в 6% годовых смогут семьи с ребенком до семи лет или двумя несовершеннолетними детьми.

Деньги можно потратить на покупку квартиры в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек и регионах с низким объемом строительства.

«Безусловно, определенное снижение выдачи произойдет», — заявил Хуснуллин.

Новые правила для семейной ипотеки вице-премьер объяснил высокими расходами государственного бюджета на программу.

«Мы сейчас вместе с Министерством финансов смотрим вопросы оптимизации затрат бюджета на ипотеку. Ну и среди мер — чтобы все-таки одна семья могла взять один кредит, потому что раньше у нас ограничений не было», — пояснил Хуснуллин.

На минувшей неделе пресс-служба Минфина отреагировала на сообщение о приостановке выдачи банками займов по семейной ипотеке. В ведомстве заявили, что никаких ограничений по кредитам нет. Также не исключили, что финансовые организации занялись перенастройкой операционных процессов.