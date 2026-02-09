ЦБ создаст единый реестр всех банковских карт россиян

Центральный банк России создаст единый реестр всех банковских карт россиян в течение года. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт», — процитировало его РИА «Новости».

Замминистра отметил, что ЦБ и Минцифры «хорошо поработали» и сняли все чувствительные моменты.

«И сегодняшняя конструкция отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере», — заключил он.

В ноябре прошлого года директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что ЦБ и банки работают над созданием такого реестра.

В декабре 2025 года в Совфеде поддержали инициативу по доступу к данным о переводах через СБП.