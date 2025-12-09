Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП

В СФ поддержали инициативу по доступу к данным о переводах через СБП

Росфинмониторинг получит право запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Соответствующую инициативу поддержал комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщил ТАСС .

Как заявил замначальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев, это позволит службе получать платежную информацию, связанную с операциями через СБП, универсальный платежный код и национальную платежную систему «Мир». По его словам, это ускорит проведение необходимых мероприятий и снизит нагрузку на кредитные организации за счет сокращения числа запросов.

Порядок взаимодействия будет определяться соглашением с НСПК по согласованию с Банком России. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 24 сентября, вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров ранее заявил, что переводы значительных сумм самому себе по СБП включат в обновленный перечень мошеннических признаков.