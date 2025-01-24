ЦБ сообщил о готовности бизнеса к инфляции в размере 10,7%

При составлении годовых планов российский бизнес в среднем прогнозирует инфляцию на уровне 10,7% по итогам 2025 года. Об этом сообщили в январском мониторинге предприятий Банка России .

В октябре прошлого года регулятор предполагал, что в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%. Однако теперь, как следует из документа, необходимо пересмотреть прогноз. Новые параметры представят 14 февраля на заседании совета директоров Центрального банка, где примут решение по ключевой ставке.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 году уровень инфляции составил 9,52%. Это свидетельствует о том, что предприятия в России ожидают возможного роста инфляции и не будут удивлены, если она превысит прогноз Центрального банка в два раза, как это произошло за последние 12 месяцев.

Ранее стало известно, что за неделю с 14 по 20 января инфляция составила 0,25%. По данным Министерства экономического развития, годовая инфляция увеличилась с 9,86 до 9,92%. Среди непродовольственных товаров за неделю наибольший рост цен наблюдался на электрические пылесосы, легковые автомобили отечественного производства и телевизоры.