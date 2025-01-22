Инфляция в России на 20 января составила 9,92%

За неделю с 14 по 20 января инфляция составила 0,25%. По данным министерства экономического развития, годовая инфляция за этот период ускорилась с 9,86 до 9,92%, сообщила «Парламентская газета» .

Среди непродовольственных товаров за неделю цены больше всего выросли на электропылесосы (+2,1%), легковые автомобили отечественного производства (+2%) и телевизоры (+1,7%). Среди продуктов питания поднялась стоимость яблок (+1,9%), лука (+1,5%) и бананов (+1,1%).

С начала текущего года наиболее значительно выросли цены на огурцы — на 7,27%. Также заметно подорожали водка — на 4,57% и лук — на 4,32%.

Также сильно поднялась стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость поездки в метро увеличилась на 8,17%, в троллейбусе — на 6,02%, а в трамвае — на 5,68%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%, в то время как стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

Ранее россиян предупредили о существенном росте цен на мясо. За год стоимость курицы выросла на 11% и достигла в среднем 343 рублей за килограмм. Больше всего подорожала говядина — на 25,4%. Теперь за килограмм этого мяса нужно отдать 880 рублей.

Росстат составил рейтинг товаров и услуг, сильнее всего подорожавших в 2024 году относительно 2023-го.