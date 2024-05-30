ЦБ согласовал кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

Дмитрий Дубынин, который курировал в Минцифры развитие технологий цифровой идентификации, возглавит Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Кандидатуру согласовали на заседании национального финансового совета, являющегося коллегиальным органом Банка России. Дату начала работы Дубынина не уточнили.
НСПК является компанией — оператором карт «Мир». Экс-руководитель Национальной системы платежных карт Владимир Комлев покинул пост гендиректора 1 января 2024 года.
Ранее в Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщали, что НСПК предложили включить в систему по борьбе с отмыванием денег. Это снизит нагрузку на банки.
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