ЦБ согласовал кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

Дмитрий Дубынин возглавит компанию — оператора карт «Мир»

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Дмитрий Дубынин, который курировал в Минцифры развитие технологий цифровой идентификации, возглавит Национальную систему платежных карт (НСПК). Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Кандидатуру согласовали на заседании национального финансового совета, являющегося коллегиальным органом Банка России. Дату начала работы Дубынина не уточнили.

НСПК является компанией — оператором карт «Мир». Экс-руководитель Национальной системы платежных карт Владимир Комлев покинул пост гендиректора 1 января 2024 года.

Ранее в Федеральной службе по финансовому мониторингу сообщали, что НСПК предложили включить в систему по борьбе с отмыванием денег. Это снизит нагрузку на банки.

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