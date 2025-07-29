ЦБ резко повысил официальный курс доллара до 82,22 рубля

Центробанк резко поднял курс доллара, установив на среду, 30 июля, его стоимость в 82,2197 рубля. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте регулятора.

Также ЦБ установил курс евро — 94,9976 рубля, юаня — 11,427 рубля и других валют. До этого доллар США стоил дороже 82 рублей три месяца назад, в конце апреля текущего года.

С начала 2025-го рубль укрепился по отношению к доллару почти на 22%, однако эксперты экономической отрасли неоднократно говорили о его переоцененности.

Ранее аналитик Иван Ефанов заявил о связи укрепления рубля с высокой ключевой ставкой. По его словам, это стимулирует экспортеров конвертировать валютную выручку в рубли и размещать ее на депозитах.