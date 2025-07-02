Аналитик Ефанов связал укрепление рубля с высокой ключевой ставкой

На валютном рынке наблюдается необычное явление: вопреки прогнозам, доллар не демонстрирует тенденции к укреплению, а рубль, напротив, показывает признаки укрепления. По мнению аналитика компании «Цифра брокер» Ивана Ефанова, на курс рубля влияет ряд факторов, включая высокую ключевую ставку Центробанка. Об этом сообщил Life.ru .

Это стимулирует экспортеров конвертировать валютную выручку в рубли и размещать ее на депозитах и инструментах долгового рынка.

Аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева подчеркнула, что на курс рубля также влияют продажи валюты со стороны ЦБ, сокращение импорта и контроль за движением капитала. Она отметила, что на следующей неделе ключевыми факторами для рубля останутся внешний фон, динамика нефти и ослабление доллара.

Замалеева также указала на вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 25 июля. По ее словам, эффект от этого решения на курс рубля проявится позднее, если ставка придет к значениям 15–16 %.

Кроме того, 11 июля Банк России опубликует майские данные о внешней торговле России. Растущий профицит поддерживает национальную валюту, а его сокращение может привести к ослаблению рубля.